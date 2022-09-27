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Nord Stream называет беспрецедентным одновременное повреждение трех ниток газопровода

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 12:18

Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным, сроки восстановления инфраструктуры оценить невозможно.

Об этом заявили в Nord Stream AG - операторе "Северного потока", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", имеют беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - заявили в проектной компании.

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В ночь с воскресенья на понедельник произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток-2". Это произошло в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма.

Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

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Как сообщалось, датское энергетическое агентство обратилось к компании Energinet, которая отвечает за общую работу датской электроэнергетической и газовой системы, с просьбой повысить уровень готовности электроэнергетического и газового сектора Дании после утечек газа.

Темы: Северный поток-2Европаавариягаз
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