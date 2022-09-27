Бывшие власти Болгарии разрешили построить российский газопровод для "изоляции Украины" – СМИ

Бывшие власти Болгарии вопреки законодательству одобрили строительство российского газопровода "Балканский поток" - при этом спецслужбы предупреждали, что он не отвечает экономическим интересам Софии и направлен лишь на то, чтобы уменьшить зависимость РФ от транзита через Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании независимого болгарского издания Bird.bg.

Как известно, в 2016 году, после того как Россия отказалась реализовывать многомиллиардный проект "Южный поток", тогдашний премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выдвинул идею "Балканского потока", который поставлял бы газ в Болгарию и Сербию (позже - и Венгрию) через Турцию - то есть в обход Украины.

В следующем году болгарская спецслужба - Государственное агентство национальной безопасности - подготовило серию докладов высшему руководству страны - президенту Румену Радеву, премьеру Борисову и главе Национального собрания (парламента) Цвете Караянчевой. В них анализировались риски "проекта транспортировки газа на объекте "Турецкий поток", под чем подразумевался именно будущий "Балканский поток".

Настоящая цель проекта, как свидетельствует справка спецслужбы, заключалась не в "диверсификации" поставок газа в Болгарию, как об этом говорил тогдашний премьер, а исключительно в том, чтобы принести пользу России, "возможно, приостановив передачу газа через Украину", если проект будет завершен в срок.

Еще одна справка, датированная декабрем 2017-го, свидетельствует, что уже тогда и Борисов, и Радев знали, что Болгария не получит никакого газа через "Балканский поток". Там говорилось о том, что "Газпром" в одностороннем порядке изменил параметры транспортировки газа через болгарскую территорию, и весь объем будет транзитироваться через Болгарию в направлении Сербии, Греции и Македонии, поскольку "объемы для внутреннего рынка не предусмотрены".

Но болгарские власти, судя по публичным заявлениям, не отреагировали на это предупреждение - а наоборот, прилагали усилия, чтобы "Балканский поток" был построен вовремя, до декабря 2020 года. Сам Борисом в июне того же года публично заявлял, что по газопроводу будет поступать газ "из разных источников - из США, России, Азербайджана, Катара, Саудовской Аравии".

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Кроме того, вопрос строительства российского газопровода обсуждался и во время встречи Румена Радева с российским президентом Владимиром Путиным в мае 2018 года в Сочи. После этого болгарский парламент проголосовал за выделение 2,8 миллиарда леев финансирования "Балканского потока".

"Финансирование газопровода осуществлялось полностью за счет средств болгарских налогоплательщиков, а на обеспечение его своевременной реализации, в частности для его быстрой легализации, был брошен огромный административный ресурс. Эта спешка в угоду Кремлю сопровождается сотнями нарушений болгарского законодательства, описанных в подробном отчете Инспекции Совета министров, созданной по заказу правительства Петкова", - говорится в расследовании.

В частности, на строительство газопровода была отправлена новая строительная техника, приобретенная за средства ЕС для совсем других целей. Сейчас этим делом занимается европейская прокуратура. Кроме того, к строительству "Балканского потока" были привлечены военно-логистические подразделения болгарской армии, которые помогали переправлять трубу через реку Вит.

"При этом реальная диверсификация поставок газа через интерконнектор с Грецией, по которому должен был поступать азербайджанский газ, затягивалась административными ухищрениями и процедурами тем же правительством ГЕРБ (партия Борисова), которое строило "Южный", "Турецкий", "Балканский", а по сути, сугубо российский газопровод", - заключают расследователи.

После публикации расследования реформистская Демократическая партия Болгарии заявила, что обратится в парламент с просьбой создать комитет для расследования действий Борисова, Радева и Караянчевой по строительству трубопровода.

Отметим, что расследование о причастности бывшей болгарской власти к российскому проекту появилось за несколько дней до внеочередных всеобщих выборов в Болгарии 2 октября, на которых партия Борисова ГЕРБ, как ожидается, получит наибольшую долю голосов, хотя и не будет иметь достаточного количества мест в парламенте, чтобы сформировать правительство.