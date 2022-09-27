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Остаток макрофина ЕС в 3 млрд евро для Украины будет грантом, а не займом - посол Германии

"Европейская правда"Вторник, 27 сентября 2022, 21:22

Последняя часть макрофинансовой помощи Европейского союза для Украины в размере 3 миллиардов евро будет предоставлена ​​в виде грантов, а не займа.

Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

"Это была наша позиция. Мы считаем, что Украина сейчас не может вернуть деньги. Мы хотели, чтобы все средства были предоставлены в виде грантов. Но как всегда пришлось искать компромисс: 5 млрд будет займом и 3 млрд будет в виде грантов", - сказала Фельдгузен.

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Посол затруднилась назвать конкретные сроки, когда ЕС сможет предоставить эти средства, но выразила уверенность, что это будет точно до конца года.

"В Брюсселе над этим работают, и я как еврооптимист верю, что они найдут компромисс", – добавила она.

20 сентября Европейский Союз принял финальное решение о быстром выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны.

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Деньги предоставляются в форме долгосрочных займов на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченным траншем 1 млрд евро. 

Речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа. 

Темы: деньгиЕСУкраина
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