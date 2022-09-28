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ВСУ поразили почти 30 районов сосредоточения живой силы и техники врага – сводка

Среда, 28 сентября 2022, 06:48
фото: Генштаб

Украинские военные били по вражеским силам с неба и земли, поразив 30 пунктов сосредоточения россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадало более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии различных типов:

  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное и Грушевка;
  • на Краматорском направлении - Редкодуб, Катериновка и Старый Караван;
  • на Бахмутском направлении - Спирное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Роздоловка;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковиевка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них - Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времовка, Темировка и Ольговское;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов БПЛА.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

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Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пунктов и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности, автоматизированную станцию помех "Житель". Общие потери пока уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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