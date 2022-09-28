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Сенат США поддержал временное финансирование с более $12 млрд для Украины

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 08:21

Сенат США принял законопроект о временном финансировании, чтобы избежать частичного прекращения работы правительства в конце этой недели - масштабное мероприятие, которое предоставит Украине более 12 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Washington Post.

Палата поддержала законопроект 72-23 голосами.

Законопроект позволит финансировать правительство до 16 декабря, что даст участникам переговоров больше времени, чтобы решить свои разногласия и договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год.

Законопроект, известный как непрерывная резолюция и опубликованный поздно вечером в понедельник, позволит предотвратить так называемый шатдаун - вынужденную приостановку работы госучреждений, которая может начаться в субботу.

Среди прочего законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками.

Среди средств - $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку; $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку; и $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

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Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

У Конгресса есть несколько дней, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись Байдену. Палата представителей возвращается в среду и может проголосовать за законопроект за считанные часы.

Как сообщалось, представители партий Конгресса США во время переговоров в понедельник договорились предусмотреть в бюджете на следующий, 2023-й финансовый год (начинается с 1 октября) почти 12 миллиардов долларов помощи для Украины.

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Темы: СШАденьгивойна
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