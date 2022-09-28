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Спецслужбы допускают, что трубы "Северных потоков" непригодны навсегда – СМИ

"Европейская правда"Среда, 28 сентября 2022, 15:53
Спецслужбы допускают, что трубы Северных потоков непригодны навсегда – СМИ
Getty Images

Немецкие спецслужбы предполагают, что три трубы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море могут стать навсегда непригодными для использования после вероятных актов диверсии. 

Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах, пишет "Европейская правда".

Утверждается, если трубопроводы быстро не отремонтировать, большое количество соленой воды попадет внутрь и разъест их. Поскольку повреждения труб очень большие, в них может попасть очень большое количество воды.

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Как и Европейская комиссия, органы безопасности Германии и федеральная разведывательная служба BND предполагают акт диверсии. Из-за сложности атаки эксперты и немецкие правительственные круги считают, что ее могло осуществить только государственное подразделение. Предполагают, что за этим стоит Россия, но мотив остается непонятным.

Сейчас BND играет ведущую роль в разведке, оценивая спутниковые изображения перемещений кораблей накануне взрывов.

Одна из теорий заключается в том, что водолазы, вероятно, заложили взрывчатку в две трубы "Северного потока-1" и в одну из двух труб "Северного потока-2".

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Согласно информации Tagesspiegel, целенаправленные взрывы указывают на то, что утечки газа - огромные, поэтому скорость падения давления в трубах была высокой.

Не только Германия, но и Дания и Швеция предполагают, что речь может идти о диверсии.

Послы ЕС в среду 28 сентября проведут первую встречу по инцидентам с утечкой газа на ветках российского газопровода "Северный поток".

Темы: Северный поток-2ГерманиягазРосcия
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