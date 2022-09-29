ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом

Аналитики Института изучения войны заявляют, что РФ не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, по их мнению, это еще больше снизит моральный дух россиян.

Источник: ISW

Детали: Институт предполагает, что крах Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западной части Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

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Также ISW отмечает, что Министерство обороны РФ не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, что, вероятно, еще больше снизит и без того низкий моральный дух россиян.

Кроме того, будущие успехи Украины в критически важных районах Донецкой и Луганской областей "могут вбить дополнительные клинья между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их командованием".

Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированных Россией украинских территорий, чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и административную организацию, хотя 30 сентября остается наиболее вероятной датой для объявления аннексии.

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По данным института, российские власти продолжают направлять недавно мобилизованных и недостаточно подготовленных новобранцев для якобы усиления очень "деградированных остатков различных подразделений", включая подразделения, которые ранее считались главными боевыми силами России.

Например, до 24 февраля 1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России, и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, согласуется с предварительными оценками ISW, что даже самые элитные российские подразделения понесли значительные потери в Украине, и поэтому "еще больше деградируют".

По оценке ISW, вливание новых мобилизованных сил в элементы 1-й гвардейской танковой армии вряд ли придаст этим подразделениям решающую боевую мощь.

Основные выводы аналитиков института: