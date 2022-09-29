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ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 04:28
ISW прогнозирует, что Россию может ожидать коллапс под Лиманом
разбитая вражеская техника, иллюстративное фото: Генштаб

Аналитики Института изучения войны заявляют, что РФ не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, по их мнению, это еще больше снизит моральный дух россиян.

Источник: ISW

Детали: Институт предполагает, что крах Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западной части Луганской областей и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

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Также ISW отмечает, что Министерство обороны РФ не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, что, вероятно, еще больше снизит и без того низкий моральный дух россиян.

Кроме того, будущие успехи Украины в критически важных районах Донецкой и Луганской областей "могут вбить дополнительные клинья между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их командованием".

 

Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированных Россией украинских территорий, чтобы лучше подготовить российское информационное пространство и административную организацию, хотя 30 сентября остается наиболее вероятной датой для объявления аннексии.

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По данным института, российские власти продолжают направлять недавно мобилизованных и недостаточно подготовленных новобранцев для якобы усиления очень "деградированных остатков различных подразделений", включая подразделения, которые ранее считались главными боевыми силами России.

Например, до 24 февраля 1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России, и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, согласуется с предварительными оценками ISW, что даже самые элитные российские подразделения понесли значительные потери в Украине, и поэтому "еще больше деградируют".

По оценке ISW, вливание новых мобилизованных сил в элементы 1-й гвардейской танковой армии вряд ли придаст этим подразделениям решающую боевую мощь.

Основные выводы аналитиков института:

  • Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированной Россией украинской территории для лучшей подготовки российского информационного пространства и административной организации, хотя 30 сентября остается наиболее вероятной датой для объявления об аннексии.
  • Российские власти продолжают направлять недавно мобилизованных и недостаточно обученных новобранцев для непосредственного усиления сильно деградировавших остатков различных подразделений, включая подразделения, которые ранее считались главными боевыми силами России.
  • Украинские силы, вероятно, продолжали достигать значительных успехов вокруг Лимана 28 сентября, продвигаясь с севера по дуге Зеленая Долина-Колодязь и с юго-востока вокруг Ямполя.
  • Украинские военные официальные лица в основном сохраняли оперативную тишину относительно конкретных действий Украины в Херсонской области 28 сентября, но заявили, что украинские войска продолжают бои в неустановленных местах с целью закрепления и улучшения своих позиций вдоль Южного направления.
  • Российские войска продолжили безуспешные наземные атаки в Донецкой области.
  • Российские призывники открыто выступают против публично объявленных Кремлем указаний по мобилизации для выполнения квотных требований, даже несмотря на попытки кремлевской пропаганды изменить общественное восприятие частичной мобилизации.
  • Российские власти начинают ограничивать передвижение российских граждан в приграничные регионы России, чтобы справиться с сотнями тысяч российских мужчин, которые пытаются бежать из страны.

Темы: Росcиявойна
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