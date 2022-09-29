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Немецкая разведка предоставляет Украине секретную информацию - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 07:55
Немецкая разведка предоставляет Украине секретную информацию - СМИ
фото: twitter ЕП

Федеральное правительство Германии поддерживает Украину в ее оборонной кампании против России интенсивнее, чем это публично признается, в частности, делится разведывательной информацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Федеральная разведывательная служба (BND) с начала лета в рамках секретной операции предоставляла Украине секретную информацию из зоны боевых действий. Среди более сотни сообщений, поступивших в украинскую спецслужбу, были также спутниковые снимки и информация о российских позициях, полученная из перехваченных переговоров.

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В кругах безопасности подтвердили сотрудничество между BND и украинской спецслужбой. В апреле в Киев были доставлены специальные технические материалы для безопасной передачи данных.

Однако в правительственном округе Берлина подчеркивают, что переданная информация "непосредственно" не пригодна для украинских атак на российские войска. Зато фотографии российских позиций или детали складов боеприпасов на оккупированных Россией территориях служили для того, чтобы украинцы имели большее представление о ситуации.

На всякий случай, BND обратилась к судье с просьбой проверить законность операции по предоставлению чувствительной помощи. Соответствующее юридическое заключение касалось "допустимости передачи целевой информации в Украину".

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Военные используют термин "таргетинг" для обозначения подготовки к атакам на военные объекты. Юридическое заключение показало, что передача информации BND не сделает Германию автоматически стороной в войне. Канцлер Олаф Шольц хочет избежать этого любой ценой.

Тем не менее, как отмечает Spiegel, сотрудничество, которое до сих пор держалось в тайне, является более чем взрывоопасным. Во всех зарубежных миссиях, например, в Афганистане, немецкое правительство тщательно следило за тем, чтобы немецкая информация не была использована для смертоносных военных операций другими странами. В то время Берлин стремился, прежде всего, не допустить использования Соединенными Штатами немецкой разведки для целенаправленного убийства командиров талибов. Германия также установила строгие правила в Мали, чтобы предотвратить использование Францией данных с беспилотных летательных аппаратов для проведения мощных антитеррористических операций.

Темы: Германиявойна
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