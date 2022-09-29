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Стало известно о четвертой утечке на "Северных потоках"

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 09:46

Береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку на газопроводах "Северного потока".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aftonbladet.

Предыдущие три утечки из "Северного потока-1" и "Северного потока-2" произошли в понедельник. Один на "Северном потоке-2" у побережья острова Борнохольм в экономической зоне Дании; два на "Северном потоке-1" у острова Симрисхамн на расстоянии более 6 000 метров друг от друга. Один - в датской экономической зоне, другой - в шведской.

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Уже во вторник сейсмолог Бьорн Лунд из Уппсальского университета сообщил, что вблизи "Северного потока" произошло два взрыва. Первый из них произошел в 2:03 в ночь на понедельник. Взрыв произошел на газопроводе "Северный поток-2", к юго-востоку от Борнхольма. Второй взрыв произошел в 19:04 в понедельник возле "Северного потока-1" в Симрисхамне - он был в пять раз сильнее первого взрыва.

Четвертую утечку шведская береговая охрана обнаружила еще во вторник, но известно о ней стало только в среду вечером.

По данным Шведской морской администрации, он расположен между двумя утечками на "Северном потоке-1" на уровне Симрисхамна. По данным береговой охраны, он находится в экономической зоне Швеции.

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Шведская морская администрация не выпустила ни одного нового навигационного предупреждения после обнаружения четвертой утечки.

"В этом нет необходимости, поскольку он расположен между двумя утечками, которые охватываются существующим предупреждением в том же районе", - говорит Мария Боман, руководитель морских спасательных работ в Центре морских и воздушных спасательных работ.

Она не может предоставить точных координат четвертой утечки, но подтверждает, что именно береговая охрана обнаружила ее.

"О нем не было известно с самого начала и его не было видно на радарах, потому что он меньше по размеру. Береговая охрана увидела его, когда они осуществляли патрулирование на катере и самолете в этом районе", - отметила она.

Сейсмолог Бьорн Лунд не исключает, что возможны новые взрывы на газопроводах.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

Немецкие спецслужбы предполагают, что три трубы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море могут стать навсегда непригодными для использования после вероятных актов диверсии.

Темы: Северный поток-2газРосcияШвеция
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