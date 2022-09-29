Россияне ночью из С-300 стреляли по Николаеву, также были удары по Днепру - отчет по регионам

Ночью враг снова обстрелял Николаев из установок С-300, а также нанес ракетный удар по Днепру, в результате чего погибли 3 человека.

Источник: отчеты глав украинских регионов по состоянию на 9 утра

Запорожская область: ночью враг снова нанес удар по Запорожью. Силы противовоздушной обороны ВСУ обезвредили ракеты, которые были запущены в направление Запорожья и двух соседних крупных городов. Благодаря нашим защитникам до областного центра не долетело по меньшей мере две ракеты.

Реклама:

Черниговщина: за последние сутки - 3 обстрела Черниговского, Новгород-Северского районов из АГС, минометов, сброс боеприпаса из БпЛА. Без потерь и разрушений. Ночью обошлось без обстрелов.

Сумщина: вчера враг бил по территории Краснопольской громады. В результате минометного обстрела частично повреждена высоковольтная линия электропередач. В результате артобстрелов повреждены 2 дома в одном из сел. Без жертв.

Вчера вечером - обстрелы Середино-Будской громады. 6 прилетов из миномета и 5 - из артиллерии. К счастью, без последствий.

ВИДЕО ДНЯ

Днепропетровщина: ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру. В настоящее время известно о трех погибших, среди них - один ребенок. Еще пять человек ранены, из них - 12-летняя девочка.

Атакой разрушены несколько частных домов. Спасатели разбирают завалы, ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть и дети.

В Никопольском районе россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Червоногригорьевской громаде. В Никополе повреждена промышленная инфраструктура. В Червоногригорьевской громаде повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. Прошло без пострадавших.

Вчера вечером ПВО сбила 4 вражеские ракеты. Одна ракета прилетела в предприятие по переработке зерновых. Без пострадавших.

Харьковщина: за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы территорий Харьковщины, прилегающих к линии соприкосновения и границы с РФ.

Так, в Купянском районе были обстреляны села Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное. В Харьковском - Стрелечье и Красное. В Богодуховском - Сосновка. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями были госпитализированы 7 человек, все в Купянском районе.

Луганщина: за минувшие сутки поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами.

Отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное. Враг обстреливал позиции наших Защитников из различных видов вооружения. В частности, нанес 15 артиллерийских и минометных обстрелов, 2 авиаудара.

Донецкая область: ночью - активные боевые действия вблизи населенных пунктов Пески, Водяное, Первомайское, Нетайлово. На утро - обстрелы окрестностей Соледара (ст. Соль), массированный обстрел центральной части Авдеевки. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

В Донецкой области за минувшие сутки - 5 погибших, 4 раненых гражданских.

Николаевская область: ночью Николаев подвергся удару, предварительно - ракетой типа С-300. Известно о попадании по открытой территории, в результате чего повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное заведение. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остается Березнеговатская громада. Так, вчера вечером обстрелы были в с. Красный Яр, в 22:47 взрывы - в окрестностях с. Лепетиха. Пострадавших и разрушений нет. Ночью обстрелам подвергся пгт Березнеговатое. В результате обстрелов разрушено складское здание. Также повреждены частные дома, объекты торговли и частного предприятия. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Продолжаются обстрелы Широковской громады. За прошедшие сутки - попадания за пределами населенного пункта Широкое, в сельхозпредприятие, огороды и дороги. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: ситуация остается очень сложной. Продолжаются боевые действия. Оккупанты в очередной раз обстреляли Бериславский и Херсонский районы. Под вражеским огнем оказались Архангельское, Миролюбовка и Твердомедово. Повреждена гражданская инфраструктура. Больше всего разрушений в результате "прилетов" зафиксировано в Белой Кринице.

Нашей авиацией по врагу нанесено 5 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Также уничтожен БпЛА "Орлан-10" в Херсонском районе.