Вблизи мест повреждения "Северных потоков" видели российские корабли и субмарины – СМИ

Европейские чиновники из органов безопасности в понедельник и вторник наблюдали корабли обеспечения ВМФ России вблизи зон утечек в трубопроводах "Северного потока", которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на двух западных разведчиков и еще один источник, знакомый с этим вопросом.

По их словам, непонятно, имели ли эти корабли какое-то отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые будут изучать следователи.

Российские подводные лодки также были замечены на прошлой неделе неподалеку от района, где произошла диверсия, сообщил один из представителей разведки.

Три американских чиновника заявили, что США еще не имеют исчерпывающего объяснения того, что произошло, через несколько дней после взрывов, которые, как представляется, вызвали четыре отдельные и одновременные утечки в двух трубопроводах в понедельник.

По словам одного датского военного чиновника, российские корабли регулярно работают в этом районе. Он подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что Россия нанесла ущерб.

В то же время Россия привлекает наибольшее внимание как европейских, так и американских официальных лиц, как единственный игрок в регионе, который, как считается, имеет как возможности, так и мотивацию для преднамеренного повреждения трубопроводов.

ВИДЕО ДНЯ

Американские официальные лица отказались комментировать разведданные о кораблях в среду.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места происшествия еще не завершен, и подробности о том, что именно вызвало взрывы, остаются нечеткими. Один из европейских чиновников сказал, что сейчас идет оценка датского правительства и может потребоваться до двух недель, чтобы расследование началось должным образом, поскольку давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки - хотя другой источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что зондирование может начаться уже в воскресенье.

Премьер-министры Дании и Швеции публично заявили во вторник, что утечки, вероятно, были результатом преднамеренных действий, а не несчастных случаев, а служба безопасности Швеции заявила в среду, что нельзя исключать, "что за этим стоит иностранное государство". Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во вторник вечером также назвал утечки "очевидным саботажем".

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.

В то же время, РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма".

Смотрите больше в видеоблоге "ЕП" о газовом плане Путина по шантажу друзей Украины в Европе.