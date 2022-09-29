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Запрет на удары по России распространяется только на HIMARS из США – посол

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 20:43
Запрет на удары по России распространяется только на HIMARS из США – посол
Оксана Маркарова, фото Дмитрия Ларина, УП

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что договоренность Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касается только реактивных артиллерийских систем HIMARS, а не всех типов поставленного вооружения.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова комментировала заявление министра обороны Алексея Резникова об обязательствах Украины не использовать западное вооружение для ударов по территории России. На уточняющий вопрос, распространяется ли ограничение только на системы HIMARS, или вообще на все американское оружие, Маркарова сказала, что "это касается самих HIMARS".

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В августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", – заявлял министр.

Маркарова также подтвердила, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений для ударов Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.

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Смотрите полностью интервью: Какие правила для оружия? Что с ядерной угрозой? Какая связь ракет и гимна США? 

Темы: СШАоружиевойнаРосcия
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