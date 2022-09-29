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Эрдоган поговорил с Путиным - до сих пор не теряет надежд стать посредником

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 21:16
Эрдоган поговорил с Путиным - до сих пор не теряет надежд стать посредником
Эрдоган и Путин, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провел анонсированный телефонный разговор с Владимиром Путиным, который касался прежде всего полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз канцелярии турецкого президента.

В частности Эрдоган отметил успешный обмен пленных между Россией и Украиной и функционирование "зерновой сделки", которую Турция разработала при содействии ООН. Он призвал продлить соглашение, которое "отвечает общим интересам".

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Также турецкий лидер заявил о необходимости шагов "для снижения напряженности" в контексте российско-украинской войны, а "от России ожидаются шаги для содействия этому процессу, особенно в вопросе присоединения некоторых регионов Украины".

Кроме того, Эрдоган повторил, что готов содействовать проведению переговоров между Украиной и Россией, поскольку им нужно дать "еще один шанс".

Ранее министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и угрожает углублению нестабильности.

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Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обмена пленными между Украиной и РФ, который прошел при его посредничестве, пообещал продолжать "телефонную дипломатию" с целью завершения войны.

Так, Турция продолжает свои усилия для сближения президентов России и Украины для начала дипломатических переговоров о прекращении войны в Украине.

Темы: ЭрдоганПутинпереговоры
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