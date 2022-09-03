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СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 04:41
ФОТО: GETTY

Россия запросила у США 56 виз, чтобы министр иностранных дел России Сергей Лавров и его делегация поехала в Нью-Йорк на ежегодную встречу Генассамблеи ООН 20 сентября, но до сих пор не получила ни одной.

Источник: письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, с которым ознакомился Reuters

Детали: 56 виз, запрашиваемых Москвой, необходимы, в частности, для передовой группы дипломатов для подготовки к прибытию Лаврова и его делегации.

В письме посол России в ООН Василий Небензя сказал, что это "тревожно", поскольку в последние несколько месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских граждан - делегатам на мероприятия ООН.

Представитель Госдепартамента сказал Reuters, что Штаты серьезно относятся к своим обязательствам как страна пребывания ООН и что визовые записи конфиденциальны в соответствии с законодательством США, поэтому в Госдепе  не могут комментировать частные случаи. Однако представитель Госдепартамента добавил, что заявки нужно подавать как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную их обработку, и "это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства в России, в частности принудительного увольнения местных и национальных сотрудников из третьих стран, что серьезно ограничило наш штат  и, следовательно, наши возможности по обработке виз".

Небензя сказал, что заявления уже поданы в посольство США в Москве, и попросил Гутерреша "еще раз подчеркнуть властям  США, что они должны оперативно выдать запрашиваемые визы всем российским делегатам и сопровождающим лицам, в том числе российским журналистам".

Согласно "соглашению о штаб-квартире" ООН 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны разрешать доступ к ООН для иностранных дипломатов. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причине "безопасности, терроризма и внешней политики".

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Напомним: В феврале Вашингтон ввел санкции против Лаврова за прямую ответственность за неспровоцированное и незаконное  вторжение России в Украину. Санкции замораживают любые активы, которые Лавров может иметь в Соединенных Штатах, и вообще запрещают американцам иметь с ним дело.

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Темы: РосcиявизыСША
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