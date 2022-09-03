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Россияне выпустили ракету по Харькову, прилетело у школы

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 05:40

Россияне ночью обстреляли Новобаварский район Харькова, прилет был рядом со школой.

Источник: мэр Игорь Терехов

Дословно: "Ночью был ракетный обстрел Новобаварского района. Прилетело рядом с одной из школ Харькова.

Пострадавших нет. В школе выбиты стекла".

Обновлено. Вскоре Харьковская областная прокуратура сообщила, что ракета попала на территорию школы: поврежден фасад образовательного учреждения, выбиты окна и двери. В результате обстрела образовалась воронка размером 10х10,5 м и глубиной более 3,5 м.

По предварительным данным, оккупанты выпустили по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Напомним: Минувшей ночью российские войска ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы в Харькове.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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