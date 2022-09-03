Оккупанты искусственно ослабили гривну на Луганщине вдвое – ОВА

Российские оккупанты на захваченной территории искусственно занизили курс гривны почти вдвое – с 250 рублей за 100 гривен до 125.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Еще несколько месяцев назад за 100 гривен на оккупированной территории Луганской области можно было получить 250 рублей.

Позже менялы предлагали 170 рублей, а если сбережения у вас слишком большие – то даже 180 рублей.

С понедельника правительство так называемой "ЛНР" установит "официальный" курс 1,25, что вдвое меньше начального".

Детали: По словам Гайдая, от этого страдают люди, у которых остались гривневые сбережения или кому продолжают поступать социальные и пенсионные выплаты.

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