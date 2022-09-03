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Путин дал медаль осужденному за убийства главарю банды – погиб на войне в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 3 сентября 2022, 14:55
Путин дал медаль осужденному за убийства главарю банды – погиб на войне в Украине
все фото the insider

Издание The Insider опубликовало выписку из президентского указа о награждении медалью "За отвагу" уголовника Ивана Непаратова, погибшего в начале августа под Бахмутом в Донецкой области.

Источник: The Insider

Детали: По словам журналистов-расследователей, Непаратов известен как главарь бандитской группировки из подмосковного Сергиева Посада.

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В 2013 году его приговорили к 25 годам заключения за убийство пяти человек, разбойные нападения, вымогательство, мошенничество и незаконное хранение оружия.

Отсидев, Непаратов, как пишет The Insider, заключил контракт с ЧВК "Вагнера" и отправился воевать на восток Украины, где погиб.

Причина смерти "огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы".

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Расследователи отмечают, что Непаратов далеко не первый заключенный, погибший в ходе российского вторжения в Украину.

 

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Темы: ПутинпропагандавойнаРосcия
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