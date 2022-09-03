Кадыров заявил, что он старый и пора уходить с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный отпуск и длинный отпуск".

Источник: видеообращение Кадырова в Telegram

Прямая речь Кадырова: "Уже 15 лет, как я руковожу республикой. У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица "Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятный". Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже старый. Когда-то был молодой самый, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то".

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні і заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку". Відео з Telegram Кадирова pic.twitter.com/q16SCtMB3L September 3, 2022

Детали: Кадыров добавил, что узнал, что он "оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации – на первом месте", и что он и сам "заметил, что засиделся, и что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

По его словам, он уже начал думать о том, чтобы покинуть пост главы Чечни, и постарается "вовремя уйти".

Кадыров выразил надежду, то чеченцы его "поддержат и поймут".

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Для справки: Кадырову 45 лет. Еще несколько месяцев назад он собирался "брать Киев".