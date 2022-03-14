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Кадыров: Был в Гостомеле, а сейчас я еще ближе к Киеву

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 02:30
Кадыров: Был в Гостомеле, а сейчас я еще ближе к Киеву
ФОТО: GETTY

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что был в Гостомеле под Киевом, и угрожает, что уже может быть в столице.

Источник: канал Кадырова в TG

Детали: Кадыров опубликовал видео и заявляет, что оно снято в Гостомеле, расположенном в 25 км от Киева.

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Дословно: "На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а сейчас еще ближе, и догадайтесь, насколько близко мы приблизились... Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?".

Детали: Информация о том, что Кадыров в настоящее время в Украине, не подтверждена. Однако его якобы "путешествие" в Украину освещают российские пропагандистские СМИ "РБК" и "Комсомольская правда" и "РИА Новости".

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас проверяется информация, в Украине ли Кадыров, но есть информация, что его днем раньше видели в Грозном.

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На это Кадыров ответил "ты не видел съемки или я должен постучаться в твои двери?".

По словам Арестовича, если присутствие Кадырова будет подтверждено под Киевом, то ВСУ уничтожат его.

Напомним: Специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча).

Темы: КадыроввойнаКиев
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