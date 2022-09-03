В Херсоне раздались взрывы: ВСУ уничтожили комплекс, где жили оккупанты – СМИ

Днем 3 сентября в оккупированном Херсоне прогремели несколько мощных взрывов – местные жители сообщили, что ВСУ уничтожили комплекс отдыха, где жили оккупанты и коллаборанты.

Источник: местное издание "Мост", местные Telegram-каналы

Детали: По данным издания, ВСУ попали в комплекс "Затерянный мир", принадлежащий коллаборанту Владимиру Сальдо, который тот ранее отдал под жилье для оккупантов.

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Фото "Моста"

"Мост" пишет, что в заведении долгое время жили оккупанты и коллаборанты. Также известно, что недавно оттуда выехало немало российских захватчиков.

Издание отмечает, что неизвестно, была ли это ротация и заселилась ли в "Затерянный мир" новая партия оккупантов.

Фото "моста"

В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла мобильная связь от оккупантов, и возникли перебои в работе подконтрольного россиянам интернет-провайдера "СкайНет".

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Также в Telegram сообщают о взрывах в районе железнодорожного Антоновского моста и о том, что там горит ПВО оккупантов.

Предыстория:

2 сентября Генштаб сообщил, что рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Затерянный мир", покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.

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