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В Херсоне раздались взрывы: ВСУ уничтожили комплекс, где жили оккупанты – СМИ

Ирина БалачукСуббота, 3 сентября 2022, 17:25
В Херсоне раздались взрывы: ВСУ уничтожили комплекс, где жили оккупанты – СМИ
Фото "Моста"

Днем 3 сентября в оккупированном Херсоне прогремели несколько мощных взрывов – местные жители сообщили, что ВСУ уничтожили комплекс отдыха, где жили оккупанты и коллаборанты.

Источник: местное издание "Мост", местные Telegram-каналы

Детали: По данным издания, ВСУ попали в комплекс "Затерянный мир", принадлежащий коллаборанту Владимиру Сальдо, который тот ранее отдал под жилье для оккупантов. 

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Фото "Моста"

"Мост" пишет, что в заведении долгое время жили оккупанты и коллаборанты. Также известно, что недавно оттуда выехало немало российских захватчиков.

Издание отмечает, что неизвестно, была ли это ротация и заселилась ли в "Затерянный мир" новая партия оккупантов. 

 
Фото "моста"

В местных пабликах херсонцы пишут, что после взрывов в значительной части города исчезла мобильная связь от оккупантов, и возникли перебои в работе подконтрольного россиянам интернет-провайдера "СкайНет".

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Также в Telegram сообщают о взрывах в районе железнодорожного Антоновского моста и о том, что там горит ПВО оккупантов.

Предыстория:

  • 2 сентября Генштаб сообщил, что рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Затерянный мир", покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.

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Темы: Херсонвзрыввойнаоккупация
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