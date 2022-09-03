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Взрыв в Чернигове: Зеленский обратился к местным властям по всей Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 3 сентября 2022, 21:33
место взрыва в Чернигове, фото Офиса генпрокурора

Президент Владимир Зеленский уверяет, что все виновные в взрыве в центре Чернигова будут наказаны и призывают местные власти не допустить повторения подобных случаев.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "К сожалению, имеем сегодня абсолютно недопустимое событие – в городе Чернигов днем ​​на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут.

Я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось".

Что предшествовало: Днем 3 сентября в исторической части Чернигова на выставке сработало боевое оружие, в результате чего пострадали 4 детей. Среди пострадавших – 2-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.

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Темы: ЗеленскийЧерниговвзрыв
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