В ЕС достигли политического согласия по реагированию на рекордные цены на энергоносители

Министр энергетики стран ЕС 30 сентября достигли политического согласия относительно мер для реагирования на энергетический кризис, которые предложила Еврокомиссия.

Об этом сообщили по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

"Договоренность, которой сегодня достигли, облегчит положение европейских граждан и компаний. Страны-члены уменьшат спрос на электроэнергию в пиковые часы, что будет иметь непосредственное прямое влияние на цены. Страны-члены будут перераспределять чрезмерные доходы энергетического сектора в пользу тех, кто с трудом может оплатить свои счета", - заявило чешское председательство.

План, предложенный Еврокомиссией в середине сентября, предлагает уменьшить потребление электроэнергии на 5% в пиковые часы - что снизит цену. Страны должны будут определить 10% времени суток, на которое выпадает наибольшее потребление, и в этот период с декабря до конца марта снизить спрос, выбирая для этого инструменты по своему усмотрению.

Также поддержали ограничение на доходы энергетических компаний в размере 180 евро за МВт/час, для компаний, которые производят энергию из возобновляемых источников, АЭС и лигнита - потому что они не стали тратить больше на производство энергии, но получают гораздо большую прибыль, учитывая цены, которые задает рынок газа и угля.

Страны смогут по своему усмотрению определять меры, как именно проводить налогообложение чрезмерной прибыли и распределять собранные средства для защиты потребителей. "Странам-членам оставили некоторые варианты выбора, чтобы учесть внутренние особенности... Это в том числе возможность устанавливать более высокий предел доходов, задействовать меры, которые еще более ограничивают рыночные прибыли, проводить дифференциацию по технологиям, применять ограничения доходов для других игроков рынка, включая трейдеров", - отмечается в коммюнике.

В ситуациях, когда импортозависимость страны составляет 100% и более, до 1 декабря нужно заключить соглашение о распределении дополнительных доходов с экспортирующей страной-членом.

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Страны договорились ввести временный "взнос солидарности" с прибыли компаний нефтегазового и угольного сектора. Взнос будет рассчитываться с налогооблагаемых доходов, которые оказались на 20% выше среднегодовой налогооблагаемой прибыли с 2018 года. Этот налог будет применяться дополнительно к обычным, а средства будут направляться на поддержку потребителей.

Страны-члены могут сохранять свои национальные меры, если они являются фактически эквивалентом "взноса солидарности" и работают на те же цели.

Страны-члены смогут временно устанавливать регулируемые цены на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. Также договорились о возможности в исключительном порядке и временно устанавливать цены на поставку ниже себестоимости.

Меры являются временными и будут действовать с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года. Ограничение потребления в пиковые часы будет действовать до 31 марта, а ограничение сверхприбылей энергетических компаний - до конца июня 2023 года. Официальное утверждение мер состоится в начале октября.

Как сообщалось, по предварительным оценкам в сентябре инфляция в еврозоне достигла рекордных 10%. Больше всего, по сравнению с сентябрем 2021 года, подорожали энергоносители - на более чем 40%.