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Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 23:29
Совбез ООН, Getty Images

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН на заседании в пятницу наложила вето на резолюцию S/2022/720 с осуждением так называемых псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и требованием вывода российских войск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на трансляцию заседания.

Четыре страны - Китай, Индия, Габон и Бразилия - во время голосования воздержались, остальные 10 членов Совета Безопасности поддержали резолюцию, подготовленную Соединенными Штатами и Албанией. Для принятия резолюции было бы достаточно минимум девяти голосов членов Совбеза без вето постоянных членов.

В документе осуждается "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в пределах международно признанных границ Украины", которые "не имеют никакой юридической силы". Также в резолюции содержится призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

При обсуждении постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя обвинил США в "непристойности": мол, вынесение на голосование резолюции с осуждением действия постоянного члена Совбеза нарушает устоявшуюся практику и провоцирует Москву на применение права вето.

В ответ постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что резолюция будет вынесена на голосование в Генеральной Ассамблее, где отсутствует право вето, чтобы показать, что мир "все еще на стороне суверенитета и защиты территориальной целостности".

Как известно, оккупанты провели с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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А 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

СШАВеликобритания и Канада ввели против России дополнительные санкции.

Темы: РосcияООНаннексия
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