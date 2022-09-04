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ПВО Украины сбивает до 70% российских ракет – генерал-майор

Валентина РоманенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 10:23
Николай Жирнов. Фото пресс-службы Киевской городской военной администрации

Противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается от 50 до 70% российских ракет.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "Армия Inform"

Прямая речь: "Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

Но, к сожалению, сегодня 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

В основном это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО".

Детали: Генерал-майор подчеркнул: пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

Хотя можно констатировать, что противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов.

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Это стало возможным благодаря работе системы ПВО, героизму и профессионализму украинских военнослужащих.

Что предшествовало: В комментарии УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркивал, что первоочередной задачей на фронте является уничтожение средств ПВО противника малой, средней и большой дальности действия, которых тот стянул большое количество.

Для этого украинским силам обороны нужна дальнобойная артиллерия и многофункциональные истребители западного производства.

"В настоящее время Воздушным силам нужен, в первую очередь, многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи: эффективно бороться с воздушными угрозами, в частности крылатыми ракетами и БпЛА, но в то же время выполнять и ударные функции по наземным целям, в частности, это многофункциональные истребители американского производства F -16, F-15 или F-18 определенных модификаций, или их европейские аналоги", - отмечал Игнат.

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