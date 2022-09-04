Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне разместили военные базы в школах Мелитополя – мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 14:40
российские военные, фото иллюстративное, гур

Российские оккупанты в 5 школах в центре оккупированного Мелитополя разместили свои военные базы.

Источник: мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда.

Все школы были окружены военными, вход в школы был через металлоискатели, родителей почти не пускали.

Точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся военные базы, казармы и склады боеприпасов рашистов в центре города".

Детали: Федоров также отметил, что в РФ анонсировали удары по учебным заведениям со стороны ВСУ, готовят провокации, чтобы прикрыть низкую явку в школах.

Также он добавил, что дети большей частью не ходят в школы, но россияне давят на родителей, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Президент России Владимир Путин поручил поставить вооруженных вояк возле каждой школы на оккупированных территориях Украины.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Мелитопольдетиоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"

Задержаны два человека, причастные к взрыву в Чернигове – президент

ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский

фотоМужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему грозит пожизненное

Кремль снова заговорил о переговорах, хотя "спецоперация идет по плану"

В ВСУ рассказали, как уничтожили российский самолет, не выпустив ни одной ракеты

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Мелитополь
Оккупанты начали выдавать повестки в Мелитополе – центр при СНБО
На аэродроме Мелитополя, где была техника оккупантов, раздавались громкие взрывы – мэр
В Мелитополе снова "бавовна": ВСУ ударили по российскому складу
Последние новости
05:18
На Херсонщине оккупанты заставляют педагогов работать по российской программе – облсовет
04:20
В Канаде полиция разыскивает подозреваемых, убивших 10 и ранивших 15 человек
03:20
Генерал США заговорил о "деимпериализации" России
02:22
ОК "Юг": военные российского полка устроили бунт и отказались воевать
01:45
ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и понтонную переправу – командование "Юг"
01:24
Шмигаль обсудил с Шольцом пути поставок Украине танков Leopard 2
00:26
Враг бил из минометов по общинам Сумской области – ОВА
23:51
В Кремле прокомментировали намерение Кадырова уйти в отставку
23:44
Лучшее оружие РФ в Украине содержит низкотехнологичные компоненты – NYT
23:18
Украинские песни, вышедшие в августе: подборка
Все новости...