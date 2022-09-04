Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне разместили военные базы в школах Мелитополя – мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 14:40
Россияне разместили военные базы в школах Мелитополя – мэр
российские военные, фото иллюстративное, гур

Российские оккупанты в 5 школах в центре оккупированного Мелитополя разместили свои военные базы.

Источник: мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда.

Реклама:

Все школы были окружены военными, вход в школы был через металлоискатели, родителей почти не пускали.

Точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся военные базы, казармы и склады боеприпасов рашистов в центре города".

Детали: Федоров также отметил, что в РФ анонсировали удары по учебным заведениям со стороны ВСУ, готовят провокации, чтобы прикрыть низкую явку в школах.

ВИДЕО ДНЯ

Также он добавил, что дети большей частью не ходят в школы, но россияне давят на родителей, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

Напомним: Президент России Владимир Путин поручил поставить вооруженных вояк возле каждой школы на оккупированных территориях Украины.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Мелитопольдетиоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: