Россияне разместили военные базы в школах Мелитополя – мэр

Российские оккупанты в 5 школах в центре оккупированного Мелитополя разместили свои военные базы.

Источник: мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Такого 1 сентября, как в этом году, в Мелитополе не было никогда.

Все школы были окружены военными, вход в школы был через металлоискатели, родителей почти не пускали.

Точно не будут работать 5 школ в Мелитополе, где находятся военные базы, казармы и склады боеприпасов рашистов в центре города".

Детали: Федоров также отметил, что в РФ анонсировали удары по учебным заведениям со стороны ВСУ, готовят провокации, чтобы прикрыть низкую явку в школах.

Также он добавил, что дети большей частью не ходят в школы, но россияне давят на родителей, угрожая штрафами и лишением родительских прав.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Президент России Владимир Путин поручил поставить вооруженных вояк возле каждой школы на оккупированных территориях Украины.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти