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Путин поставит вооруженных солдат возле школ на оккупированных территориях – АП

Роман ПетренкоСуббота, 27 августа 2022, 15:40
ПУТиН. ФОТО РБК

Президент России Владимир Путин поручил поставить вооруженных оккупантов возле каждой школы на оккупированных территориях Украины.

Источник: первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, которого цитирует кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Кириенко заявил, что Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях.

Охрана будет стоять возле образовательных учреждений с 1 сентября.

Напомним: Россияне шантажом заставляют родителей на недавно оккупированных территориях отправлять детей в захваченные и русифицированные школы.

МИД Украины призывает международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.

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Темы: ПутинРосcияоккупациявойна
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