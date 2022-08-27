Путин поставит вооруженных солдат возле школ на оккупированных территориях – АП
Суббота, 27 августа 2022, 15:40
Президент России Владимир Путин поручил поставить вооруженных оккупантов возле каждой школы на оккупированных территориях Украины.
Источник: первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, которого цитирует кремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Кириенко заявил, что Путин поручил обеспечить вооружённую охрану в школах "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях.
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Охрана будет стоять возле образовательных учреждений с 1 сентября.
Напомним: Россияне шантажом заставляют родителей на недавно оккупированных территориях отправлять детей в захваченные и русифицированные школы.
МИД Украины призывает международную организацию ЮНЕСКО вмешаться в ситуацию.
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