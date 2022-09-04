Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Запорожской области дети учатся в школе, где живут оккупанты – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 19:28
В Запорожской области дети учатся в школе, где живут оккупанты – Генштаб
Орлянское Запорожской области, карта deepstate

В школе оккупированного села Орлянское Запорожской области дети учатся на втором этаже, когда на первом проживают оккупанты, а во дворе стоит военная техника россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Стал очевидным тот факт, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях.

Реклама:

Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника.

Учебный процесс начался с 1 сентября, и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия".

Детали: В Генштабе отметили, что, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не начала работу в очном формате.

ВИДЕО ДНЯ

"Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты разместили свои военные базы в 5 школах в центре города, эти школы работать не будут.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Запорожская областьоккупациядетиобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Запорожская область
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
"Власть" оккупантов из Токмака перевозят в другой город – Федоров
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: