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В Запорожской области дети учатся в школе, где живут оккупанты – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 19:28
Орлянское Запорожской области, карта deepstate

В школе оккупированного села Орлянское Запорожской области дети учатся на втором этаже, когда на первом проживают оккупанты, а во дворе стоит военная техника россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Стал очевидным тот факт, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях.

Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника.

Учебный процесс начался с 1 сентября, и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. Враг цинично использует наших детей для прикрытия".

Детали: В Генштабе отметили, что, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не начала работу в очном формате.

"Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты разместили свои военные базы в 5 школах в центре города, эти школы работать не будут.

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Темы: Запорожская областьоккупациядетиобразование
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