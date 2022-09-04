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ВСУ освободили Высокополье в Херсонской области – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 20:31
Установка украинского флага в Высокополье 4 сентября, фото из Facebook Кирилла Тимошенко

Украинские военные освободили пгт Высокополье Херсонской области.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook, глава ОП Андрей Ермак в Twitter, телеграмм-каналы

Детали: Тимошенко опубликовал фото установки украинского флага на крыше здания.

Он добавил подпись: "Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня".

Ранее то же фото публиковал руководитель ОП Андрей Ермак, но без подписи.

Перед этим ряд украинских и российских телеграмм-каналов сообщали об освобождении Высокополья, однако официальной информации об этом не было. В частности, бывший главарь террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал освобождение украинскими силами Высокополья "чувствительной тактической неудачей" для россиян.

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В вечерней сводке Генштаба ВСУ не сообщалось об освобождении Высокополья.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел третье за неделю заседание ставки верховного главнокомандующего. "Подробностей не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву", - сказал он по итогам заседания.

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Темы: Херсонская областьдеоккупация
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