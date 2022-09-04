Зеленский снова собрал ставку: Украинские флаги возвращаются

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел третье за ​​неделю заседание ставки верховного главнокомандующего.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского по результатам заседания: "Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте.

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Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место".

Детали: Во встрече приняли участие: секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктур руководителя ОП Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к заседанию ставки присоединились: начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук и командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов.

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Отмечается, что главнокомандующий и командующие оперативными направлениями, руководитель разведки доложили о ситуации на передовой.

Что предшествовало: Ранее Зеленский сообщал, что собирал заседание ставки верховного главнокомандующего 31 августа и 2 сентября.

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