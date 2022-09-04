ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский
Воскресенье, 4 сентября 2022, 22:24
Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области. Освобожден населенный пункт.
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54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделали хорошие шаги, продвинулись вперед, заняли определенные высоты.
Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства".
Что предшествовало: Ранее в воскресенье стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье Херсонской области.
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