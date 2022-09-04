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ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 22:24
ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один в Донецкой области – Зеленский
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО С FACEBOOK

Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области. Освобожден населенный пункт.

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54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделали хорошие шаги, продвинулись вперед, заняли определенные высоты.

Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье стало известно, что украинские военные освободили пгт Высокополье Херсонской области.

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Темы: деоккупациявойнаЗеленскийВооруженные силы
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