Россияне не раз проваливали сроки захвата всей Донецкой области – разведка Британии

Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что, несмотря на эффект сдерживания недавних украинских наступательных действий, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается наступательная операция на Донбассе.

Основные направления наступления РФ на Донбассе остаются район Авдеевки под Донецком и в 60 км севернее Бахмута.

Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются лишь примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута.

"Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Российские силы, скорее всего, неоднократно нарушали сроки достижения этой цели", - говорится в обзоре.

Украинские власти заявили, что российским силам теперь предписано завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года.

