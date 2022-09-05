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Россияне не раз проваливали сроки захвата всей Донецкой области – разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 09:23
Россияне не раз проваливали сроки захвата всей Донецкой области – разведка Британии
Ситуация на фронте по состоянию на 2 сентября, Twitter Ministry of Defence

Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что, несмотря на эффект сдерживания недавних украинских наступательных действий, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается наступательная операция на Донбассе.

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Основные направления наступления РФ на Донбассе остаются район Авдеевки под Донецком и в 60 км севернее Бахмута.

Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются лишь примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута.

"Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Российские силы, скорее всего, неоднократно нарушали сроки достижения этой цели", - говорится в обзоре.

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Украинские власти заявили, что российским силам теперь предписано завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года.

Как сообщила британская спецслужба накануне, российские военные продолжают страдать от проблем с моральным духом и дисциплиной в Украине и, кроме боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с оплатой для них.

Ранее в Британии сообщили, что российские военно-стратегические учения не смогли обеспечить способность армии РФ проводить широкомасштабные, сложные операции – судя по тому, как развиваются события в российско-украинской войне.

Темы: Донецкая областьДонбассвойнаразведка
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