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Воздушные силы объясняют, что иранские беспилотники в РФ – не так страшны, как их малюют

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 11:25
Юрий Игнат

Воздушные силы Украины имеют большой боевой опыт сбивания дронов и ударные беспилотники, которые Иран передал России, постигнет та же участь, что и остальные БПЛА, которые применяет враг.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Эспрессо"

Прямая речь: "Это ударные БПЛА, которые несут достаточно много вооружения: нагрузка на этот беспилотник - фактически втрое больше, чем у нашего "Байрактара" (по заявкам производителя). Впрочем, делать предварительные выводы, пока не увидим его в действии, я бы не хотел.

Как говорится: нужно пробовать. Это обычная цель, которую будут сбивать наши зенитные ракетные войска. Как это делают сейчас с "Орланами", с "Форпостами" российскими. Единственное, что нужно делать поправку на то, что это современный ударный дрон. Но мы не знаем качество его производства, потому что Иран его производил не совсем честно, из контрабандных частей, потому что страна под санкциями.

Нам говорят, что у России их будут сотни, но есть сомнения, что там такое большое количество. Плюс – управление этим дроном – это штука непростая. Экипажам (не менее двух человек - ред) нужно пройти летную практику, боевое слаживание, научиться наносить удары по наземным целям.

Будем надеяться, что он не слишком хорошо сделан, а наши зенитчики будут сбивать их как и все остальные БПЛА врага".

Что предшествовало: Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер 30 августа подтвердила распространяемую ранее в СМИ информацию, что, по данным США, Россия получила от Ирана боевые беспилотные летательные аппараты.

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Темы: война
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