Воздушные силы Британии выполнили более 1000 миссий для помощи Украине в войне

Королевские воздушные силы налетали более 8000 часов и выполнили более 1000 миссий для помощи Украине.

Источник: начальник штаба авиации Соединенного королевства Майк Вигстон, которого цитирует Генштаб ВСУ

Детали: Aэромобильные силы Королевских Воздушных сил Вооруженных сил Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии доставили в том числе более 1,9 млн патронов, 25 000 комплектов бронежилетов, 86 000 шлемов и 5 500 единиц противотанкового оружия.

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Королевские воздушные силы также перевезли и присоединились к подготовке 4500 военнослужащих ВСУ в Британии, предоставив им передовые навыки и опыт защиты своей страны от российской агрессии.