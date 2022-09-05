Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы Британии выполнили более 1000 миссий для помощи Украине в войне

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 13:47
Майк Вигстон

Королевские воздушные силы налетали более 8000 часов и выполнили более 1000 миссий для помощи Украине.

Источник: начальник штаба авиации Соединенного королевства Майк Вигстон, которого цитирует Генштаб ВСУ

Детали: Aэромобильные силы Королевских Воздушных сил Вооруженных сил Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии доставили в том числе более 1,9 млн патронов, 25 000 комплектов бронежилетов, 86 000 шлемов и 5 500 единиц противотанкового оружия.

Королевские воздушные силы также перевезли и присоединились к подготовке 4500 военнослужащих ВСУ в Британии, предоставив им передовые навыки и опыт защиты своей страны от российской агрессии.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Великобританиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили склад оккупантов с ракетами С-300 для бомбардировки Харькова – Зеленский

Ученые опубликовали новый прогноз распространения радиации в случае аварии на ЗАЭС

обновленоРоссияне нанесли ракетные удары по Криворожскому району: горит нефтебаза

В Польше с конца недели перестают принимать украинские гривны для обмена

Вечером 23 февраля Зеленский собирал в ОП олигархов: о чем говорили?

На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Великобритания
Из-за инфляции и ухода россиян в Лондоне падают цены на элитные дома – FT
Британия существенно расширяет программу обучения украинских военных
Джонсона не стоит списывать со счетов - экс-помощник
Последние новости
04:00
Байден: Россию не нужно признавать спонсором терроризма
03:15
Харьков: Ракета попала в дом, под завалами нашли тело женщины
02:41
ОК "Юг": ВСУ "посадили" российский вертолет
01:45
Зеленский намекнул на точечное контрнаступление на разных направлениях
01:11
ПВО сбила две российские ракеты над Николаевщиной
00:35
Сумщина: Россияне обстреливали из минометов и САУ пограничные громады
23:57
Член партии Эрдогана заявил, что некоторые страны Запада хотят "рассчитаться с РФ через Украину"
23:46
Гендиректор МАГАТЭ во вторник отчитается о миссии агентства на ЗАЭС
23:29
Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине
23:15
Спецслужбы будут присматривать за "Альтернативой для Германии" в Гессене
Все новости...