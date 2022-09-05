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В Умань уже приехали 1000 паломников несмотря на войну, меры безопасности ужесточат

Понедельник, 5 сентября 2022, 14:24

В Умань уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош га-Шана, местные власти ожидают, что после 18 сентября приедут до 10 тысяч.

Источник: глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец на брифинге в Украинском медиацентре, "Укринформ"

Прямая речь Табурца: "На наш взгляд, безопасность сегодня превыше всего. Поэтому говорить, что призыв воздержаться от посещения Умани по отношению к верующим является суровым мероприятием, не стоит".

Детали: По словам руководителя Черкасской области, местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине из-за российской военной агрессии и просили не приезжать на празднование Рош-га-Шана.

"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки, не акцентировать внимание, что мы категорически против", – сказал Табурец.

Он объяснил, что просьба воздержаться от поездки в Умань обусловлена ​​высокой вероятностью ракетных ударов, и напомнил, что Умань в начале войны сильно пострадала от ракетных обстрелов.

"Будут введены дополнительные ограничения с точки зрения соблюдения комендантского часа. То есть мы будем вести учет по каждому человеку, будем запрещать передвижение по городу и на автомобильном транспорте, и пешком. На некоторых улицах будут выставлены дополнительные блокпосты", – сказал глава ОВА.

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Он рассказал, что уже проводятся в постоянном режиме контрразведывательные и антитеррористические мероприятия. Также, как отметил глава ОВА, будет запрещена массовая торговля и скопление людей.

"Надеюсь, что верующие сознательно приедут в значительно меньшем количестве, но рассчитываем все равно, что до 10 тысяч их будет. Как будет в реальности – посмотрим. Сейчас у нас уже более 1 100 человек прибыли и там проживают. Активного прибытия ожидаем, начиная с 18-19 сентября", – отметил Табурец.

Справка: В довоенные годы в Черкасскую область приезжали на празднование Рош га-Шана от 30 до 40 тысяч паломников-хасидов.

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Темы: УманьЧеркасская областьхасидыИзраиль
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