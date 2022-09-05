Мосты на Херсонщине непроездные, уничтожены три понтонные переправы врага - силы обороны Юга

Все стратегические мосты в Херсонской области непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге 5 сентября

Детали: Спикера просили объяснить слова "держать под огневым контролем". Гуменюк отметила, что военная лексика уже прочно вошла в лексикон украинцев, поскольку военное положение длится уже более полугода.

Прямая речь: "Мы держим под огневым контролем, потому что не являемся разрушителями, не уничтожаем нашу инфраструктуру, но не даем врагу возможности использовать ее в своих интересах.

То есть те поражения, которые были нанесены по объектам, достаточно красноречивы, чтобы эти объекты не использовались. Но оккупанты продолжают это делать, несмотря на то, что это связано с риском для жизни. Они продолжают попытки переправлять на грани риска тяжелую технику и боеприпасы. Следствием чего и явилось разрушение определенных секций (Каховского моста),, поскольку они не выдержали этой нагрузки.

На данный момент все эти артерии абсолютно непроездные, именно поэтому они (россияне -ред.) настраивают альтернативные пути (паромные, понтонные и баржовые переправы). Мы и их тоже держим под огневым контролем. Уже три понтонные переправы уничтожены".

Что предшествовало: По данным оперативной группировки войск "Каховка", в Херсонской области оккупанты остались практически без больших мостов, которые разрушили ВСУ благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS, остались только пешеходные переходы.