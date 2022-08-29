Оккупанты остались без больших мостов на Херсонщине, работа HIMARS дала результаты
На Херсонщине оккупанты остались практически без больших мостов, которые разрушили ВСУ благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS, остались только пешеходные переходы.
Источник: оперативная группировка войск "Каховка", пресс-секретарь главы Одесской ОВА Сергей Братчук
Дословно: "Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все большие мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский)".
Детали: Сообщается, что уцелевшими сейчас являются только пешеходные переходы. Таким образом, российские захватчики оказались отрезаными от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.
Также спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о ситуации на Херсонщине по состоянию на данный момент.
Прямая речь Братчука: "Берислав. Попадание в машзавод, там, где базирование русни. Попадание в пост, где базировалась русня возле маячанского северо- Крымского канала. Попадание в переправу во Львово (Бериславский район). Там все, что было, минуснулось. Гавриловка, Бериславский район. Минус БК".
Что предшествовало: Спутниковые снимки за 27 августа свидетельствуют о том, что российские оккупанты строят понтонный мост вплотную возле поврежденного украинскими ударами Антоновского моста в Херсоне.