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На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединявшуюся с энергосистемой Украины

Роман ПетренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 15:48
photo getty images

В результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиянами Запорожской АЭС, была отключена последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ТЭС с энергосистемой Украины.

Источник: Энергоатом

Дословно: "5 сентября в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ТЭС – Ферросплавная, то есть последняя линия, которая соединяла узел ЗАЭС/ТЕС с энергосистемой Украины!

Как следствие – был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС".

Детали: Энергоатом отмечает, что за последние три дня российские оккупационные войска интенсивно обстреливали территорию вокруг Запорожской АЭС.

В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь, а также поврежден АО 750/330 кВ ЗАЭС.

Другие линии узла ЗАЭС/ТЕС получили повреждения еще раньше.

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Напомним: Это уже второй случай такого отключения в истории. В первый раз было 25 августа.

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Темы: ЗАЭСЭнергоатомэлектроэнергия
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