РФ спровоцировала первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети - Энергоатом

В результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно: "25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов".

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Детали: В результате, два работающих энергоблока станции отключились от сети. В Энергоатоме отмечают, что это первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Пока энергосистема Украины обеспечивает собственные потребности АЭС в электропитании через линию связи ЗАЭС – Запорожскую ТЭС. Сотрудники станции ведут пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети. В Энергоатоме добавили, что "замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет".

Предыстория: 25 августа стало известно, что в оккупированном россиянами Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция, после обстрела нет электроснабжения. Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты Херсонской области были обесточены.