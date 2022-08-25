Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ спровоцировала первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети - Энергоатом

"Украинская правда"Четверг, 25 августа 2022, 16:33
РФ спровоцировала первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети - Энергоатом
АЭС, фото с фейсбука Энергоатома

В результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно: "25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов".

Реклама:

Детали: В результате, два работающих энергоблока станции отключились от сети. В Энергоатоме отмечают, что это первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Пока энергосистема Украины обеспечивает собственные потребности АЭС в электропитании через линию связи ЗАЭС – Запорожскую ТЭС. Сотрудники станции ведут пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети. В Энергоатоме добавили, что "замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет".

Предыстория: 25 августа стало известно, что в оккупированном россиянами Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция, после обстрела нет электроснабжения. Мелитополь, Херсон и некоторые населенные пункты Херсонской области были обесточены.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭСэнергетикаЭнергоатомРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
HRW: Украина — единственная страна, где применяются кассетные боеприпасы
В Запорожье обсудили план эвакуации в случае взрыва на ЗАЭС
Топ-чиновница ООН в Днепре приравняла Украину к России в контексте удара по Чаплино
Канада перебрасывает транспортные самолеты в Британию для доставки военной помощи Украине
Последние новости
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
Все новости...
Реклама: