Россия захватила ЗАЭС, чтобы Украина не помогла энергией Европе – Кулеба

Россия пытается отобрать у Украины Запорожскую АЭС, чтобы та не смогла своей электроэнергией спасти от энергетического кризиса Евросоюз.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому Россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать нам. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться вместе и победить Путина, прежде чем он принесет нам всем еще больше проблем".

Ukraine can help the EU ease energy crisis this winter with its electricity exports. This is why Russia tries to hijack the Zaporizhzhia NPP and impede them. Ukraine and the EU are in the same boat: we must remain united and defeat Putin before he brings us all even more trouble.