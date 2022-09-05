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G7 озабочена законопроектом, который может "убить" независимость НАБУ

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 22:44

Послы государств "Группы семи" в понедельник выразили обеспокоенность законопроектом №7654, который упраздняет требование к директору Национального антикоррупционного бюро не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление послов G7 в Twitter.

"Послы G7 как давние сторонники борьбы с коррупцией озабочены законопроектом №7654, за которым мы внимательно следим: он создает правовые риски и неопределенность вокруг процедур отбора руководства ключевых антикоррупционных институций Украины", – говорится в сообщении.

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Ранее в понедельник комитет Верховной Рады по организации государственной власти поддержал за основу законопроект №7654, который изменяет порядок проведения конкурса на должность директора НАБУ.

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"Действующий закон прямо запрещает представляться кандидатам, которые последние два года работали в руководящих органах партии и/или были с ней в договорных отношениях. Теперь депутаты это ограничение отменяют (достаточно прекратить такую ​​деятельность прямо перед представлением на конкурс)", - объясняет глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность досрочного увольнения руководителей НАБУ и НАПК "за связанное с коррупцией правонарушение".

Законопроект №7654 подготовил депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко. Он сам является фигурантом дела НАБУ после того, как журналисты-расследователи в прошлом году обнаружили у его матери-пенсионерки земельные участки, имение, квартиру и автомобиль Tesla.

Проект закона поддержали минимально необходимые 14 из 27 депутатов комитета Рады. При этом, как сообщал Рух "Чесно", во время заседания два народных депутата, в частности Владислав Поляк, которого судят за кнопкодавство, сказали, что сразу поддерживают повестку дня и вопрос в повестке дня, потому что у них якобы некачественная интернет-связь.

Кроме того, еще 26 августа то же большинство членов комитета (14 из 27) объявили главе Андрея Клочко недоверие. Но заседание тогда не состоялось, потому решение не было формально принято.

Напомним, проведение прозрачного конкурса на назначение главы НАБУ является одним из требований Европейского Союза на пути к членству Украины. 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя антикоррупционного бюро будет объявлен "в ближайшее время".

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Темы: G7НАБУВерховная Радазаконодательство
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