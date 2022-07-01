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Конкурс на руководителя НАБУ объявят в ближайшие дни или недели – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 18:23
фото НАБУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что конкурс на руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет объявлен в ближайшее время.

Источник: Зеленский на брифинге с премьер-министром Норвегии в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "О НАБУ: конкурс должен быть объявлен, должен быть полный состав комиссии. Уверен, в ближайшие дни или недели это будет сделано".

Детали: По словам президента, вопрос назначения специального антикоррупционного прокурора изучает специальная комиссия.

"Что касается руководителя САП, то не президент, а другая комиссия решает, кто победит. После этого решает генеральный прокурор, а не президент", - добавил он.

Что предшествовало: Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекли 16 апреля 2022 года, когда завершился 7-летний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

С этого момента обязанности главы НАБУ до избрания нового директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

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Весной 2022 года должен был пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционой прокуратуры.

6 июня завершилось интернет-голосование за новых членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В результате голосования в состав Совета вошли 15 человек.

Темы: НАБУЗеленский
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