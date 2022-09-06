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Зеленский намекнул на точечное контрнаступление на разных направлениях

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 01:45
Дэвид Мьюр из ABC News разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским. ФОТО: ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что есть контрнаступление на разных направлениях, но не будет говорить, где именно, чтобы россияне получили сюрприз.

Источник: интервью Зеленского на канале ABC

Детали: На вопрос журналиста, почему украинские военные решили начать контрнаступление в Херсонской области именно сейчас, Зеленский ответил: "Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления — во множественном числе — и мы должны двигаться вперед".

По просьбе уточнить, что контрнаступление на Херсонщине не единственное, которое происходит в Украине, Зеленский сказал, что "не может обсуждать детали каких-либо военных действий" и хочет, "чтобы противник получил от нас несколько сюрпризов".

Зеленский добавил, что украинцы не уступят никакие территории и деоккупация – только вопрос времени, хоть и сложная задача.

Что предшествовало: Аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что контрнаступление сил обороны Украины заметно развивается на юге и востоке. Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

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Темы: Зеленскийвойна
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