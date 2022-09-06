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Одного из подозреваемых в массовой резне в Саскачеван нашли мертвым

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 05:01
Одного из подозреваемых в массовой резне в Саскачеван нашли мертвым
ФОТО: GETTY

Канадская полиция нашла одного из подозреваемых в массовой резне в провинции Саскачеван, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек и еще 18 получили ранения - Демиена Сандерсона.

Источник: командир Королевской канадской конной полиции Саскачеван  Ронда Блэкмор, Reuters

Детали: В ходе поиска, в котором участвовали сотни полицейских, 31-летнего Демиена Сандерсона нашли мертвым в травянистой местности на территории канадских индейцев кри Джеймс Смит.

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Reuters пишет, что возможно, Демиен Сандерсон убит своим братом Майлзом, который ранее разыскивался за насильственные преступления. Полиция разыскивала Майлза Сандерсона с мая, когда он перестал встречаться со своим офицером по условно-досрочному освобождению после отбывания наказания за нападение, грабеж, хулиганство и угрозы.

Сандерсоны подозреваются в резне в провинции Саскачеван.

Майлз Сандерсон до сих пор беглец и может быть ранен. Полиция по-прежнему считает его вооруженным и опасным для общества, даже если он травмирован.

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На вопрос, подозревается ли Майлз Сандерсон в убийстве своего брата, Блэкмор сказала, что "это направление расследования, которое мы отслеживаем, но мы не можем сказать это окончательно".

По словам Блэкмора, со смертью одного брата Сандерсона и ранением другого количество жертв теперь составляет 11 погибших и 19 раненых.

Темы: Канадаубийство
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