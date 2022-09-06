Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Одного из подозреваемых в массовой резне в Саскачеван нашли мертвым

Анастасия КалатурВторник, 6 сентября 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Канадская полиция нашла одного из подозреваемых в массовой резне в провинции Саскачеван, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек и еще 18 получили ранения - Демиена Сандерсона.

Источник: командир Королевской канадской конной полиции Саскачеван  Ронда Блэкмор, Reuters

Детали: В ходе поиска, в котором участвовали сотни полицейских, 31-летнего Демиена Сандерсона нашли мертвым в травянистой местности на территории канадских индейцев кри Джеймс Смит.

Reuters пишет, что возможно, Демиен Сандерсон убит своим братом Майлзом, который ранее разыскивался за насильственные преступления. Полиция разыскивала Майлза Сандерсона с мая, когда он перестал встречаться со своим офицером по условно-досрочному освобождению после отбывания наказания за нападение, грабеж, хулиганство и угрозы.

Сандерсоны подозреваются в резне в провинции Саскачеван.

Майлз Сандерсон до сих пор беглец и может быть ранен. Полиция по-прежнему считает его вооруженным и опасным для общества, даже если он травмирован.

На вопрос, подозревается ли Майлз Сандерсон в убийстве своего брата, Блэкмор сказала, что "это направление расследования, которое мы отслеживаем, но мы не можем сказать это окончательно".

ВИДЕО ДНЯ

По словам Блэкмора, со смертью одного брата Сандерсона и ранением другого количество жертв теперь составляет 11 погибших и 19 раненых.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Канадаубийство
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

фотоМАГАТЭ подтвердило, что Россия разместила на ЗАЭС технику и военных

Еврокомиссия предложила полностью приостановить Соглашение об упрощении визового режима с РФ

фотоЛиз Трасс официально возглавила правительство Британии

фотоСМИ показали спутниковые снимки уничтоженного понтонного моста через Ингулец

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Канада
В Канаде полиция разыскивает подозреваемых, убивших 10 и ранивших 15 человек
Рада одобрила предоставление 12,7 миллиарда кредита Канады на закупку газа
Канада перебрасывает транспортные самолеты в Британию для доставки военной помощи Украине
Последние новости
20:09
Зеленский открыл торги на Нью-Йоркской фондовой бирже: что это значит
20:00
фотоНа военкомате в РФ заметили кирпичный Трезубец: оказалось, строили украинцы
19:35
Взрыв машины в Бердянске: так называемый "комендант" оккупированного города скончался от ранений
19:29
Украинцы в Польше больше не смогут обменивать наличные гривни на злотые
19:11
ВСУ уничтожили понтонную, паромную переправы и 8 складов с боеприпасами оккупантов - Генштаб
19:05
Стоп мобинг: в Украине собираются ввести штрафы за травлю на работе
19:04
В прощальной речи Джонсон намекнул, что может снова стать премьером Британии
19:03
Нужно для вступления в ЕС: Рада изменила законодательство о борьбе с отмыванием денег
18:56
Шольц объяснил, почему Германия не отправила Украине танки
18:37
Рада запретила использование асбеста в строительстве
Все новости...