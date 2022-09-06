Россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, снова горит нефтебаза
Около 8 утра 6 сентября российские войска ударили ракетами по городу Кривой Рог, из-за чего произошел пожар на нефтебазе – так же, как накануне.
Источник: руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Детали: В 08:13 Вилкул сообщил: "Ракетные удары по Кривому Рогу".
Обновление: Резниченко в 09:37 сообщил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу произошел сильный пожар на нефтебазе.
На месте работают пожарные и пожарный поезд.
Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется.
Криворожский телеканал "Первый городской" также сообщил, что на месте ракетного удара в Кривом Роге бушует масштабный пожар.
Ночью по Криворожскому району обстрелов не было.
Воздушная тревога во вторник утром была объявлена по всей Украине. В Днепропетровской области она длилась полтора часа, с 07:02 до 08:32.
Этому предшествовало: Вечером 5 сентября в Криворожском районе раздались взрывы, оккупанты нанесли два ракетных удара и уничтожили нефтебазу.