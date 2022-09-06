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Россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, снова горит нефтебаза

Елена РощинаВторник, 6 сентября 2022, 08:28
В Кривом Роге горит нефтебаза, фото из Telegram Валентина Резниченко

Около 8 утра 6 сентября российские войска ударили ракетами по городу Кривой Рог, из-за чего произошел пожар на нефтебазе – так же, как накануне.

Источник: руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Детали: В 08:13 Вилкул сообщил: "Ракетные удары по Кривому Рогу".

Обновление: Резниченко в 09:37 сообщил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу произошел сильный пожар на нефтебазе.

В Кривом Роге после ракетных ударов снова горит нефтебаза, 06.09.22
В Кривом Роге после ракетных ударов снова горит нефтебаза, 06.09.22
Фото из Telegram Валентина Резниченко

На месте работают пожарные и пожарный поезд. 

Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется.

Криворожский телеканал "Первый городской" также сообщил, что на месте ракетного удара в Кривом Роге бушует масштабный пожар.

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Ночью по Криворожскому району обстрелов не было.

Воздушная тревога во вторник утром была объявлена по всей Украине. В Днепропетровской области она длилась полтора часа, с 07:02 до 08:32.

Этому предшествовало: Вечером 5 сентября в Криворожском районе раздались взрывы, оккупанты нанесли два ракетных удара и уничтожили нефтебазу.

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Темы: Кривой РогДнепропетровская областьвойна
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