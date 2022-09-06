Обстрел жилого дома в Харькове: разрушены три подъезда, из-под завалов вытаскивают людей

Утром 6 сентября в Харькове были "прилеты" по центру города, в жилом доме уничтожены три подъезда, а несколько человек уже достали из-под завалов.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, мер города Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Взрывы в Харькове.

Максимально находитесь в укрытиях!".

Детали: Позже Синегубов рассказал, что в результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города.

Прямая речь Синегубова: "На месте работают все профильные службы.

Информация о пострадавших уточняется. Пока госпитализированных нет".

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Прямая речь Терехова: "Еще один прилет тоже в центральную часть Киевского района. Повреждено административное здание. Информации о пострадавших на данную минуту нет.

Жилой дом по месту первого прилета пострадал сильно".

Обновлено: Позже Терехов рассказал, что в результате обстрела в одном из домов фактически уничтожены три подъезда.

По его данным, из-под руин уже спасли трех человек - двух женщин и мужчину.

Напомним: Ранее 6 сентября российские войска ударили ракетами по городу Кривой Рог.