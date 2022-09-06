Силовики вычислили убийцу одесского ресторатора в Киеве в 2017 году

Силовики установили причастность уроженца России к убийству ресторатора из Одессы Александра Ряжева в марте 2017 года в Киеве.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, "Судебный репортер"

Дословно прокуратура: "Прокуроры и следователи, по результатам проведенной кропотливой и длительной работы и отработки разных версий заказного убийства, идентифицировали личность киллера. Им оказался 40-летний мужчина, гражданин Российской Федерации, уроженец г. Грозный.

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Идентифицировав личность исполнителя, правоохранители установили его причастность к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в 2015 году в Киеве, связанных с разбоем, незаконным лишением свободы лица и требованием денежных средств".

Детали: По данным "Судебного репортера", изучавшего материалы дела, имя подозреваемого - Эльмурзаев Магомед Наипович.

По данным следствия, в марте 2017 года он получил от неустановленного лица из криминальной среды РФ заказ на убийство известного одесского ресторатора (Ряжева – ред.), проживавшего в то время в столице.

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Готовясь к преступлению, киллер собрал информацию о жертве (в том числе о местах проживания и работы, графике передвижения, номере автомобиля, которым пользовался потерпевший), а также подыскал орудие убийства - пистолет модели Glock-17.

Вечером 8 марта 51-летний предприниматель, возвращаясь с семьей домой, остановил машину у шлагбаума. В это время киллер 8 выстрелил в него. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Двое его детей шести и девяти лет, также находившиеся в автомобиле, были госпитализированы с ранениями колена и кисти.

По результатам следственных действий и соответствующих экспертиз правоохранители установили стрелка.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник причастен к разбойному нападению на киевлянку в Оболонском районе столицы. Уроженец РФ вместе со своими сообщниками удерживал женщину в гаражном боксе и требовал от нее 75 тысяч долларов США.

Россиянин заочно уведомлен о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

За совершенное подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним: Ряжев был владельцем ресторана "Витрина". По данным СМИ, в 2006 году у него возник конфликт с арендодателем, отказавшимся продлевать договор аренды с рестораном.

Вечером 8 марта 2017 года в Голосеевском районе Киева неизвестные расстреляли автомобиль Mercedes-Benz: Ряжев погиб. Также в салоне находились двое детей 8 и 6 лет. Они получили ранения и были госпитализированы.