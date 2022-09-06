Россия потеряла в Украине более 25 тысяч военных – Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в Украине погибли более 25 тысяч российских солдат.

Источник: CNN

Прямая речь: "По оценкам, по состоянию на 5 сентября погибло более 25 000 российских солдат. Если учесть убитых, раненых, пленных или, как сообщается, десятки тысяч дезертиров – более 80 000 погибших, раненых и другие категории".

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Детали: Он добавил, что за шесть месяцев войны против Украины Россия "все еще не достигла ни одной из своих стратегических целей". Уоллес также отметил, что РФ "продолжает терять значительное количество техники и личного состава" во время войны, добавив, что эти потери окажут длительное влияние на будущую боеспособность страны.

Уоллес подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин использует энергетику как оружие, и британские депутаты должны донести эту информацию до своих избирателей, а страны Европы – объединиться.

Напомним: По информации Генштаба, по состоянию на 6 сентября Россия потеряла в войне в Украине уже более 50 тысяч военнослужащих, за последние сутки убито порядка 350 российских захватчиков.