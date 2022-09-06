Синегубов показал последствия утреннего удара россиян по Харькову
Глава Харьковской области Олег Синегубов обнародовал фото разрушенного в результате утреннего удара россиян дома в Харькове утром, президент Владимир Зеленский заявил, что за каждый удар оккупантов будет ждать возмездие.
Источник: глава ОВА в Telegram, Харьковская областная прокуратура в Facebook, полиция Харьковской области в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В результате утреннего ракетного обстрела центра Харькова российскими оккупантами зафиксировано два прилета ракет, предварительно с ЗРК С-300.
Одна из ракет попала в крышу 5-этажного жилого дома, полностью разрушив три этажа. Сейчас ведутся работы по разборку завалов. К счастью, большинство жителей этого дома были отселены".
Детали: Вторая ракета, по словам главы ОВА, попала во двор административного здания. По предварительным данным, никто не пострадал.
В полиции сообщили, что в административном здании выбиты окна и двери, поврежден фасад.
На месте прилетов работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС – они разбирают завалы, изымают обломки снарядов, фиксируют преступления.
В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков с территории Белгородской области РФ.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Президент Владимир Зеленский также опубликовал фото последствий утренних ударов россиян по Харькову и Кривому Рогу и пообещал, что "за каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание".
Прямая речь Зеленского: "Спрятаться не удастся никому. А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломать".
Предыстория:
- Утром 6 сентября в Харькове были "прилеты" по центру города, в жилом доме уничтожены три подъезда, несколько человек достали из-под завалов.