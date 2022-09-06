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Синегубов показал последствия утреннего удара россиян по Харькову

Ирина БалачукВторник, 6 сентября 2022, 14:07
Синегубов показал последствия утреннего удара россиян по Харькову
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА 

Глава Харьковской области Олег Синегубов обнародовал фото разрушенного в результате утреннего удара россиян дома в Харькове утром, президент Владимир Зеленский заявил, что за каждый удар оккупантов будет ждать возмездие.

Источник: глава ОВА в Telegram, Харьковская областная прокуратура в Facebook, полиция Харьковской области в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В результате утреннего ракетного обстрела центра Харькова российскими оккупантами зафиксировано два прилета ракет, предварительно с ЗРК С-300.

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Одна из ракет попала в крышу 5-этажного жилого дома, полностью разрушив три этажа. Сейчас ведутся работы по разборку завалов. К счастью, большинство жителей этого дома были отселены". 

 
Фото Из telegram СинЕгубова 

Детали: Вторая ракета, по словам главы ОВА, попала во двор административного здания. По предварительным данным, никто не пострадал. 

 
Фото Из telegram Синегубова 

В полиции сообщили, что в административном здании выбиты окна и двери, поврежден фасад. 

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Фото Из telegram СинЕгубова 

На месте прилетов работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС – они разбирают завалы, изымают обломки снарядов, фиксируют преступления.

 
Фото Из telegram СинЕгубова 

В прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков с территории Белгородской области РФ.

 
Фото Из telegram СинЕгубова 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Президент Владимир Зеленский также опубликовал фото последствий утренних ударов россиян по Харькову и Кривому Рогу и пообещал, что "за каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание".

Прямая речь Зеленского: "Спрятаться не удастся никому. А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломать".

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Темы: Харьковвойна
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