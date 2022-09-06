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В Украине пропали без вести 236 детей, еще 7 343 – депортированы

Ирина БалачукВторник, 6 сентября 2022, 14:49
Украинские дети. Фото иллюстративное с Telegram президента Владимира Зеленского

В Украине с начала полномасштабного вторжения России считаются пропавшими без вести 236 детей, еще по меньшей мере 7 343 ребенка – в списке депортированных.

Источник: Офиса омбудсмена в Facebook

Детали: Согласно данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 6 сентября по меньшей мере 382 ребенка погибли, 741 – получили ранения. Еще 236 детей считаются пропавшими без вести, а 7 343 – депортированными.

В то же время украинские службы нашли 5 391 ребенка, а 55 смогли вернуть домой.

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Темы: УкраинаРосcиявойнадети
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