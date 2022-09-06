"Контрбатарейная война дикая. Хоть бы выжить": СБУ обнародовала разговор оккупантов

Служба безопасности Украины обнародовала новый перехват, свидетельствующий о том, что российская армия шокирована натиском ВСУ и работой украинской артиллерии.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Под мощным огнем украинских военных оккупанты не могут ни отбиваться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский беспилотник, а за ним накрыла артиллерия и заставила бежать.

И таким бегством заканчивается каждая попытка, как свидетельствует перехваченный разговор двух российских контрактников, отмечает СБУ.

Дословно оккупант: "Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы…

Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим...

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Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому".

Дословно СБУ: "Эффективность такой "встречи" врагов доказана цифрами: потери армии РФ в Украине достигают более 50 тысяч личного состава".

А чтобы сохранить свою жизнь, россияне могут позвонить по горячей телефонной линии 2402 и сдаться в плен".